Tomás Montoya asume coordinación de Morena en Congreso

Montoya se dijo respetuoso sobre la renuncia de Rodrigo Montemayor al Grupo Legislativo y el proceso que hay en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena

Tras ser nombrado como nuevo coordinador de la bancada de Morena, Tomás Montoya afirmó que priorizará la unidad en el grupo para buscar el beneficio de los ciudadanos.

El legislador descartó que dentro de la fracción se dé o se genere una agenda ajena a la de Morena.

“La asumimos (la coordinación) con total responsabilidad de lo que ello implica, consciente de que tengo seis compañeras muy valiosas, que tienen que aportar en muchas áreas y con la certeza de que empieza un Tercer Año Legislativo”, indicó el legislador m. “Nosotros vamos a estar de lado de la gente, de lado del pueblo, vamos estar señalando los errores donde tengamos que señalar, vamos a exigir las demandas ciudadanas y traerlas al Congreso”.

Se pronuncia sobre casos de diputados de Morena

Montoya se dijo respetuoso sobre la renuncia de Rodrigo Montemayor al Grupo Legislativo y el proceso que hay en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

“Rodrigo Montemayor ya expresó un anuncio, se respeta su postura, se le desea que le vaya bien”, manifestó. “En el caso del compañero Mario Soto pues hay un proceso en la Comisión de Justicia partidaria se tendrá que desahogar ese proceso y esa es la razón de que estamos presente siete integrantes. Buscamos ser una bancada cercana a la gente”.

Berenice Martínez seguirá como Vicecoordinadora

Montoya mencionó que Berenice Martínez, se mantendrá como Vicecoordinadora de la bancada.