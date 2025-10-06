Toma terreno Día de Muertos en Mercado Juárez

En el Mercado Juárez los puestos ya lucen listos para recibir una de las festividades más queridas por los mexicanos, el Día de Muertos.

Apenas han pasado seis días desde que concluyó el mes patrio y los colores verde, blanco y rojo comienzan a mezclarse con las tradicionales flores de cempasúchil, las catrinas y las calaveritas de azúcar.

En el Mercado Juárez, uno de los puntos más emblemáticos del centro de Monterrey, los puestos ya lucen listos para recibir una de las festividades más queridas por los mexicanos, el Día de Muertos.

Y es que ya cuenta con venta de calaveritas de azúcar, también del famoso pan de muerto e incluso los adornos de esta festividad en algunos locales y hay quienes aseguran que las ventas han comenzado con fuerza.

Aunque algunos locales aún conservan los adornos patrios, la mayoría ya se prepara para el cambio de temporada.

En los pasillos del mercado se pueden encontrar desde figuras de catrinas y calaveras de barro hasta veladoras, papel picado y pequeños altares listos para colocarse en casa o en las escuelas.

Lluvia Suárez, una de las locatarias del mercado que desde la semana pasada inició con la venta de productos alusivos a la fecha, dice que vende productos como calaveritas de azúcar y hasta adornos alusivos.

“Las catrinas, las calaveras, eso de azúcar y todo eso, porque son emociones, son igual. Y parece que son estos, sí, pero estos no son de barro, son para adornar, para poner en el altar. “Sí, la verdad, empecé a vender desde el jueves pasado. Se la han llevado mucho; lo que más se llevan son las calaveras”, explicó Suárez con entusiasmo.

Y no solo dentro del mercado se respira el ambiente de la temporada.

En los alrededores, panaderías y puestos ambulantes ya ofrecen el tradicional pan de muerto, con variedades grandes, medianas y pequeñas, cubiertas de azúcar o rellenas de crema.

Aunque todavía falta casi un mes para la celebración oficial, en Monterrey el Día de Muertos ya está presente en los pasillos del Mercado Juárez, donde los aromas dulces y las coloridas decoraciones anuncian que octubre llegó con sabor a tradición.