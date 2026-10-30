Toma precauciones al visitar panteones durante el Día de Muertos

Entre las medidas destacan supervisar a menores de edad, prevenir el agua estancada y caminar con cuidado ante posibles lluvias.

Ante la llegada del fin de semana y el incremento de visitantes a los panteones del área metropolitana de Monterrey por las celebraciones del Día de Muertos, es importante tomar algunas precauciones para evitar accidentes durante las visitas a los seres queridos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran acudir con ropa y calzado cómodos y mantenerse hidratados.

En caso de precipitaciones, es importante pisar con cuidado, ya que pueden presentarse condiciones resbaladizas.

También es importante caminar con precaución entre las tumbas, evitar pisar lápidas o superficies inestables y mantenerse alejados de fosas abiertas o zonas que se encuentren en mantenimiento.

Otro de los puntos a considerar es no dejar recipientes con agua estancada, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Para quienes acudan con niñas, niños o adultos mayores, es importante mantenerlos siempre bajo supervisión y evitar que caminen solos entre las tumbas.

Finalmente, se recomienda respetar los espacios de cada sepultura, no retirar objetos de otras tumbas y mantener limpios los pasillos, para que las familias puedan recordar a sus seres queridos en un ambiente seguro y tranquilo.