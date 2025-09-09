Toda esta agua va a El Cuchillo, no se pierde ni una gota: Samuel

Durante un recorrido por La Boca, el gobernador afirmó que con esta estrategia, enfatizó, se busca mantener la presa llena, pero sin que rebase su límite

El gobernador Samuel García supervisó este lunes la apertura de las compuertas de la Presa La Boca, una medida tomada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para liberar el exceso tras las intensas lluvias en la entidad que llevaron al embalse a superar el 100 % de su capacidad.

Acompañado por Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Cuenca de Río Bravo de Conagua, el gobernador explicó que el desfogue controlado traslada 50 metros cúbicos por segundo de agua hacia la Presa El Cuchillo.

"Vamos a abrir la compuerta, pero decirles que toda esta agua va a El Cuchillo, no se pierde ni una gota y es control aquí del vaso de la presa", expresó el gobernador.

Con esta estrategia, enfatizó, se busca mantener a La Boca siempre llena, pero sin que rebase su límite.

"Ya tenemos hidráulicamente todas las herramientas para que esta presa preciosa de aquí de El Cercado siempre esté llena. Ahorita como está entrando mucha agua de las lluvias, abrimos compuertas que se va El Cuchillo y como quiera aquí va a haber siempre ya permanentemente arriba del 95 por ciento abajo de 100", apuntó el mandatario estatal.

Además, García junto con Erik Cavazos, director de Protección Civil, recorre la región citrícola para inspeccionar los ríos de la zona, incluyendo el Blanquillo, el Ramos y el Pilón, ante la expectativa de más escurrimientos y con el objetivo de prevenir cualquier incidente.

“Me voy a ir ahorita todavía a Montemorelos a ver cómo están los ríos... y que no haya ninguna desgracia, todos a cuidarnos”, indicó el mandatario estatal.

Exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de Protección Civil, como evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informados a través de los avisos oficiales, ya que se pronostican más precipitaciones en los próximos días.

REPORTAN NIVELES DE PRESAS

El gobernador detalló que los niveles de las presas en el estado también han aumentado significativamente:

• Cerro Prieto: 90 %

• La Boca: Más del 100 % (al momento de la apertura)

• El Cuchillo: 71 %

• Presa León: 30 %