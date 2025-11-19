Tiroteo y persecución en Montemorelos dejan un muerto y un herido

Durante esta persecución, algunos vehículos resultaron dañados, e incluso hubo uno que terminó totalmente destruido frente a un negocio de comidas

Durante la tarde de este martes se registró un tiroteo y persecución en el centro del municipio de Montemorelos, el cual dejó como saldo una persona sin vida y un herido.

Este hecho violento se registró en la calle Cuauhtémoc y terminó en su cruce con Bustamante, en el corazón de la ya mencionada localidad.

Una de las camionetas involucradas era una modelo Tacoma y terminó al interior de un negocio llamado "El Pastorcito".

Durante esta persecución, algunos vehículos resultaron dañados, e incluso hubo uno que terminó totalmente destruido frente a un negocio de comidas.

En el lugar, los cuerpos de emergencia arribaron para recabar datos y mencionaron que el ocupante de la camioneta Tacoma ya no contaba con signo de vida y que su acompañante estaba herido.

El lugar donde se registró la movilización fue acordonado por las autoridades militares, ministeriales, Fuerza Civil y Policía local.

Las autoridades trabajan para esclarecer el móvil del ataque, el cual, se presume podría tratarse de un ex agente de los llamados en aquel entonces judiciales.