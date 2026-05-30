Tiran en vía pública decenas de costales con escombro

Los montones de basura, en su mayoría pedacería de concreto, están sobre la calle Gonzalitos, en el centro de San Nicolás

Cerca de 80 costales con escombro y más bolsas con basura, además de un ropero, fueron arrojados a la vía pública, en San Nicolás.

Los montones de basura, en su mayoría pedacería de concreto, están sobre la calle Gonzalitos, en el centro nicolaíta.

La larg hilera de costales invade la de por sí estrecha banqueta y bloquea el paso de los peatones.

Los vecinos reportaron ante Info7 que esta situación ya tiene varias semanas, sin que la administración del alcalde Daniel Carrillo haga nada.

Al principio creyeron que los costales eran de arena y tierra y que habían sido puestos ahí por la autoridad a modo de dique para absorber el paso del agua ante la temporadas de lluvias y así evitar que las casas se inunden, pero al ver toda la pedacería de material inservible que perteneció a una construcción lo descartaron.

Al montón de costales se le agrega basura de otro tipo, como restos de muebles inservibles.

Los colonos le pidieron al municipio nicolaíta aplicarse en su tarea, que es limpiar el espacio público.