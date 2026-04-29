Tiran en banqueta: ropero, colchones, llantas

El punto es usado, con frecuencia, como tiradero, pese a que se trata de una banqueta por donde deben transitar los peatones.

Vecinos de la colonia Independencia, en Monterrey, reportaron una banqueta que es usada como mega-basurero, en el cruce de las calles Tepeyac y Oaxaca.

El armazón de un ropero inservible, tres colchones viejos, llantas, costales con escombro y basura de todo tipo, son parte de los desechos que abandonaron.

El punto es usado, con frecuencia, como tiradero, pese a que se trata de una banqueta por donde deben transitar los peatones.

Periódicamente, cuadrillas de trabajadores de Servicios Públicos del municipio de Monterrey limpian esa equina, pero más tarda el ayuntamiento en liberar el punto, que los vecinos en volver q las andadas, tirando la basura donde no se debe.