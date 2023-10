Tiradero de basura en Juárez es un desastre ecológico

Tras varios reportes ciudadanos, Info7 llegó hasta este lugar, que además de representar un nido de infecciones y malos olores, es un desastre ecológico.

Montones de basura y escombro opacan los bajos y costados del puente, y no es para menos, desde hace al menos 20 años, es el tiradero de basura preferido de los carretoneros.

“Los mismos carretoneros que viven por aquí, vienen y tiran la basura aquí; camionetas, camiones, de todo, a veces si los para la policía, pero se mochan con ellos y ya”, dijo don Armando Salazar.

En el lugar, recientemente, se instalaron cámaras de seguridad y letreros con la leyenda “Prohibido tirar basura”, debido a que el dueño ya fue visitado por las autoridades.

“Porque al dueño del terreno lo multaron, entraban muchos camiones aquí y él cobraba porque tiraran … ¿Y los letreros y las cámaras quién los puso? Los tuvo que poner él, porque así le pidieron los de Protección Civil y municipio.

“Lo multaron y le pidieron que pusieran cámaras y letreros si no lo iban a seguir multando hasta quitarle el terreno, ¿Y usted sabe de cuánto fue la multa? Pues yo sé que fueron cerca de 150 mil pesos”, añadió el afectado.

Recorrimos el lugar y había de todo; llantas, latas, desechos domésticos, botellas de vidrio, plásticos y mucho escombro.

Los vecinos de las colonias Las Águilas y Las Escobas, son los más afectados, sobre todo cuando se lleva a cabo la quema de basura.

“A cada rato se prende y todo el humo de aquí, va y nos cae a nosotros para allá”, lamentó el quejoso.

La quema es tan recurrente que a las corporaciones parece ya no importarles.

“Ahora que se quema la basura, ya no viene bomberos, antes venía bomberos, ya no vienen porque esta gente de aquí no entiende”, recriminó el vecino.

Y las autoridades de Juárez no han puesto mano dura.

“Las autoridades no quieren hacer nada, no han hecho nada porque vienen con ellos y les quitan un animalito y ahí se acabó la bronca”, sostuvo don Armando.