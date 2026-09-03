Tiradero clandestino preocupa a vecinos de colonia Independencia

Vecinos denuncian acumulación de colchones, muebles y escombros en la calle Francisco Zarco, además de mosquitos y ratas.

Un tiradero clandestino ubicado sobre la calle Francisco Zarco, entre Tepeyac y Nueva Independencia, en la colonia Independencia, mantiene preocupados a vecinos de la zona, quienes aseguran que desde hace bastante tiempo se acumulan todo tipo de desechos en este punto.

Al recorrer el lugar se pueden observar colchones, bases de cama, sillones, un inodoro, ramas, escombros y muebles en malas condiciones, además de una cuatrimoto que fue abandonada entre los desperdicios. La acumulación de basura no solo afecta la imagen de la zona, sino que también genera molestias para quienes viven y transitan diariamente por el sector.

A esta situación se suma la presencia de un vehículo en malas condiciones y piezas de automóviles que se encuentran a un costado, donde opera un negocio de repuestos de automóviles usados. Los vecinos señalan que estos objetos también reducen el espacio disponible para los peatones, quienes en algunos puntos tienen que caminar cerca de la calle para poder avanzar.

El problema preocupa especialmente porque por esta zona transitan diariamente padres de familia y niños, ya que a aproximadamente tres cuadras se encuentra una escuela primaria. Los vecinos aseguran que la acumulación de basura ha propiciado la presencia de mosquitos y ratas. Blanca Zapata, quien vive frente al tiradero, señaló que la situación también afecta a sus hijos: “Mis niños antes salían a jugar siempre y ahora ni cómo, convivir con tanta basura me preocupa que les salga una rata”.

Los habitantes piden que, además de retirar los desechos, se busque a quienes utilizan este punto para abandonar basura y evitar que vuelva a convertirse en un tiradero clandestino. Aseguran que el lugar ha sido limpiado en otras ocasiones, pero con el paso del tiempo nuevamente se acumulan desperdicios.