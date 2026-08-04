Tira camión bultos de yeso y cemento sobre la Carretera Nacional

Tras quedar esparcido el material se comenzaron a formar nubes de polvo las cuales impedían la visibilidad de los conductores, causando problemas a la vialidad

Un camión de carga causó afectaciones a la vialidad, luego de que mercancía cayera de la unidad sobre la Carretera Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre la vía en su cruce con la avenida La Reforma, metros después de la avenida Los Sabinos a la altura de El Uro en dirección al municipio de Santiago.

El camión de carga, transportaba yeso y cemento sin embargo durante su trayecto diversos bultos del material cayeron de la unidad terminando en los carriles, los cuales no lograron ser esquivados por los automovilistas provocando el material quedará esparcido.

Ante esto nubes de polvo se comenzaron a formar las cuales impedían la visibilidad de los conductores, causando problemas a la vialidad.

Autoridades de Fuerza Civil y tránsito de municipal, arribaron al lugar para ayudar al conductor del camión quien con una escoba intentó limpiar la zona, se delimitó el carril temporalmente en espera del retiro del material y la unidad.