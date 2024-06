Tienen Santa Catarina y García abasto de 60%: Agua y Drenaje

Ante los niveles de turbiedad que aún sobrepasan la norma, Agua y Drenaje reiteró su llamado de que el líquido aún no es apto para el consumo humano

Agua y Drenaje de Monterrey aseguró que el abastecimiento para el área metropolitana de Monterrey es del 100 por ciento y para Santa Catarina y el sur de García de un 60 por ciento.

En la metrópoli, reportó, el abasto ya es de 17 mil 034 litros por segundo.



En el Nuevo León Informa el director de este organismo, Juan Ignacio Barragán, señaló que este abastecimiento no se había alcanzado desde el inicio de la administración estatal.



“Alcanzamos 17 mil 034 litros por segundo, esta cifra no se había alcanzado desde el inicio de la administración, nunca habíamos tenido tanto volumen, prácticamente toda la ciudad tiene agua en los tanques con excepción de Santa Catarina, aunque Santa Catarina está mejorando minuto a minuto y hoy debe de quedar resuelto”, expresó el funcionario estatal.



“Son buenas noticias para la ciudad y creo que la problemática de estos últimos dos años, por los próximos dos años está resuelta. Eso no quiere decir que debamos de pasar a un sistema a un esquema de vamos a gastar todo el agua al contrario, hay que cuidarla, la cultura de cuidado del agua como lo ha dicho el gobernador, debe de ser una constante, debe prevalecer… asimismo en Agua y Drenaje vamos a continuar con proyectos adicionales de abastecimientos, seguimos trabajando como hace un mes en los proyectos para incrementar el abastecimiento y mejorar la distribución”, dijo,

Indicó que hasta el momento se tiene un nivel de almacenamiento en las presas Boca, Cuchillo y Cerro Prieto de mil 223 millones de metros cúbicos, lo que da cierta tranquilidad para la ciudad en los próximos dos años.



El director de Agua y Drenaje indicó que en Santa Catarina faltan de 400 a 800 litros por segundo para llegar a niveles normales, por lo que pidió a la comunidad no realizar consumos de agua de pánico, a efecto de los tanques se llenen y satisfacer la demanda de quienes habitan en las partes altas de cerros y cañadas.



Ante los niveles de turbiedad que aún sobrepasan la norma, Barragán Villarreal reiteró su llamado de que el agua aún no es apta para el consumo humano.

Comentarios