Tienen modelos muy 'guau' en la expo 'Bigotes y colores'

La exposición muestra obras de jóvenes artistas que retratan a sus mascotas, promoviendo el cuidado responsable y la empatía hacia los animales

Las mascotas se convirtieron en las estrellas de una conmovedora exposición de arte infantil, sirviendo como modelos para más de 20 jóvenes talentos de la escuela pictórica Arena Negra.

La muestra, titulada "Bigotes y Colores", no solo celebró la creatividad, sino que también buscó incentivar el cuidado responsable de perritos y gatitos.

La exhibición fue inaugurada en el espacio cultural El Semillero en La Purísima.

El evento tuvo un toque especial, ya que los verdaderos protagonistas de las obras, los perros y gatos retratados, fueron invitados de honor.

Fue una exposición de los alumnos del taller de pintura permanente del maestro Cyrus Baptiste. Los estudiantes de Arena Negra mostraron una serie de piezas vibrantes y llenas de afecto, demostrando el profundo vínculo que existe entre los niños y sus mascotas.

El proyecto busca utilizar el arte como una herramienta educativa, promoviendo la empatía y la conciencia sobre las responsabilidades que implica tener una mascota.

La exposición de arte infantil "Bigotes y Colores", protagonizada por las mascotas de los jóvenes artistas, mantendrá su permanencia durante todo este mes en El Semillero en La Purísima.

El colectivo artístico ya prepara su siguiente proyecto: una nueva exposición con temática NEÓN que se inaugurará el próximo 31 de octubre.

Esta muestra se realizará como parte de las actividades oficiales del reconocido Festival Internacional de Santa Lucía.