Tienen los regios un nuevo reto: no depender tanto del carro

Expertos advierten que el gran reto de Monterrey es reducir el uso del automóvil y volver atractivo el transporte público para frenar el colapso vial

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Uno de los mayores retos de movilidad en la zona metropolitana de Monterrey es lograr que los regios estén dispuestos a dejar el automóvil y opten por el transporte público, siempre y cuando este sea práctico y eficiente.

En los últimos 35 años, los regios fueron dejando de usar los camiones y aceleraron el uso del automóvil, lo que se tradujo en una crisis de movilidad que hoy se trata de revertir con mucho esfuerzo.

Desde el 2021, el gobierno estatal ha invertido cifras récord para rescatar el transporte público, pero antes de ese año este sector estuvo abandonado, provocando que la pirámide de uso de camiones contra autos se revirtiera dramáticamente.

En este mismo periodo, el número de autos aumentó cinco veces más en promedio que la población, lo que refleja la decadencia en la que cayó el transporte público.

Expertos en movilidad sostienen que esta situación es “alarmante”, pues genera un deterioro en la calidad de vida de los nuevoleoneses, por lo que se deben seguir invirtiendo más en transporte masivo a fin de cambiar esa “perniciosa” tendencia, tal como lo han hecho otras ciudades del mundo.

De hecho, Londres, Inglaterra, es un ejemplo de ello, pues en los últimos 25 años logró que su población se fuera al transporte público mediante una modernización del sistema y una agresiva campaña para incentivar su uso.

Uso del transporte público se desplomó en Monterrey

Y es que los datos duros hablan por sí solos: en el año de 1990, el 60% de los viajes en la zona metropolitana de Monterrey se hacían en transporte público, mientras que al cierre del 2025 apenas llega al 24%, lo que representa un desplome de 60 por ciento.

En tanto, a principios de los 90, apenas el 32% de la población se transportaba en auto particular, mientras que el año pasado ya era de 53%, es decir, aumentó un 66%, según mediciones del estado, organismos como Así Vamos y Cómo Vamos Nuevo León, además del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

En entrevista con Info 7, el doctor en economía y experto en movilidad, Jorge Omar Moreno Treviño, afirmó que es evidente que las inversiones en transporte no fueron suficientes para una zona metropolitana que se fue expandiendo.

“El uso del automóvil es un resultado simultáneo, primero, de la necesidad de movilidad en una zona urbana tan grande, pero también de la falta de inversión pública para el desarrollo e impulso del transporte público durante muchas décadas".

“El crecimiento que hemos observado en municipios como Santa Catarina, Cadereyta, Santiago, García y Apodaca ha ocasionado que la demanda por medios de transporte para realizar actividades económicas como trabajar, ir a la escuela o incluso realizar compras, haya excedido la capacidad instalada del propio transporte público”, indicó.

Aunque la ciudad se expandió, lo cierto es que el número de autos creció más que la población misma, lo que refleja, según el especialista, que los ciudadanos optaron por comprar un vehículo ante las deficiencias históricas del sistema de transporte.

Autos crecieron más que la población

Según datos del INEGI, en 1990 la población de la zona metropolitana era de 3 millones 098,736 habitantes y para el 2025 alcanzó los 5 millones 969,565, lo que representa un aumento de 92%.

Sin embargo, el crecimiento del parque vehicular fue mucho mayor. En 1990 había 473,784 automóviles y para marzo del 2026 la cifra llegó a 2 millones 770,000 unidades, un incremento de 484%, según cifras del Instituto de Control Vehicular (ICV).

De hecho, el pasado 13 de marzo, Info 7 dio a conocer que en los últimos tres años el parque vehicular aumentó en más de 540,000 unidades, situación que agravó el tráfico en las principales avenidas de la metrópoli incluso fuera de las horas pico.

Especialistas piden “cambio de chip”

Moreno Treviño consideró acertadas las inversiones recientes en movilidad, como la compra de 4,000 camiones, con una inversión superior a $6,000 millones de pesos, así como la construcción de nuevas líneas del Metro, donde se destinan alrededor de $38,000 millones de pesos.

No obstante, señaló que también es indispensable avanzar en una reestructura integral del sistema de transporte y fortalecer las rutas alimentadoras.

“Se necesitan rutas alimentadoras, frecuencia de viajes, orden en los desplazamientos, y para ello se requiere un mejor reconocimiento de la naturaleza de los viajes que se realizan en el área metropolitana de Monterrey".

“Esto es parte de la planeación en donde las rutas alimentadoras, de la mano de la información correcta a la que pueden acceder los individuos, permitirán la planeación de los viajes y poco a poco desahogar las ya congestionadas vialidades del uso de transporte privado”, puntualizó.

Londres logró revertir la tendencia

El caso de Londres es uno de los ejemplos más citados a nivel internacional sobre cómo revertir el uso excesivo del automóvil.

En el año 2000, la capital inglesa registraba que el 58% de la población utilizaba automóvil particular y solo el 42% se movía en transporte público.

Sin embargo, tras una agresiva campaña de modernización, expansión de rutas e incentivos para utilizar sistemas masivos, actualmente el 63% de los viajes se realizan en transporte público y apenas el 35% en vehículos particulares.