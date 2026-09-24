Tienen a posible responsable de poste que amputó pierna de hombre

Orozco detalló que la empresa ya fue requerida por el Ministerio Público, pero pidió más tiempo para reunir y entregar la documentación solicitada

La Fiscalía de Nuevo León ya identificó a la probable empresa responsable del poste que cayó sobre un hombre y provocó la amputación de una de sus piernas, aunque la compañía solicitó una prórroga para entregar la información requerida por el Ministerio Público.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que el Municipio de Monterrey respondió la semana pasada a la solicitud de información realizada por la Fiscalía y señaló que el poste estaría bajo el resguardo de una empresa telefónica.

“Sí, ya nos contestó el municipio y lo contestó la semana pasada y nos informó sobre la muy probable circunstancia de que el poste se encuentre bajo el resguardo de una empresa telefónica, una concesionaria de un servicio de telecomunicaciones a la que ya se le requirió la información”, explicó.

Orozco detalló que la empresa ya fue requerida por el Ministerio Público, pero pidió más tiempo para reunir y entregar la documentación solicitada.

“Esa empresa contestó al Ministerio Público que no había terminado de recolectar la información y pidió una prórroga para poderla proporcionar”, señaló.

El vicefiscal aclaró que, aunque ya se tiene identificada a la probable empresa que tenía bajo su resguardo el poste, todavía falta contar con la información necesaria para continuar con las diligencias.

“Es decir, se tiene identificada la probable empresa que sea, repito, la que tenía bajo su resguardo este poste, sin embargo, la información hasta este momento no se encuentra aún recolectada por el Ministerio Público”, afirmó.

La investigación inició luego de que el hombre resultara gravemente lesionado al caerle encima el poste, accidente que le provocó la pérdida de una pierna, en la colonia Del Maestro.

La Fiscalía ya recibió formalmente la denuncia de la víctima y continúa con las diligencias para determinar las condiciones en las que se encontraba el poste y establecer si existe responsabilidad por las lesiones ocasionadas.

Además, un nuevo dictamen médico reclasificó las lesiones y determinó que en su momento pusieron en riesgo la vida de la víctima.