Tiene San Pedro nuevo ícono cultural: Niña Cangrejo

La Calzada San Pedro cuenta con un nuevo ícono cultural: la escultura monumental “Niña Cangrejo”, del artista plástico oaxaqueño Sergio Hernández.

La pieza fue inaugurada este jueves por el alcalde Mauricio Farah y autoridades municipales, en un evento que también contó con la presencia de la familia del fallecido alcalde Mauricio Fernández Garza, impulsor de la obra.

La escultura, de 10 metros de altura, 3 metros de ancho y alrededor de 8 toneladas de bronce, se instaló estratégicamente en el cruce de la Calzada San Pedro con Vía Angélica, en la colonia Fuentes del Valle.

Este punto es un eje de conexión clave por donde transitan en promedio 2 mil vehículos por hora entre San Pedro y Monterrey.

Un legado de arte urbano

La instalación de la "Niña Cangrejo" cumple con la visión de Mauricio Fernández Garza de integrar el arte a los espacios públicos de San Pedro, un acuerdo que fue aprobado por el Cabildo en mayo pasado. El artista plástico cedió al Municipio los derechos de reproducción de la obra.

El alcalde sustituto Mauricio Farah destacó que con la inauguración se honra el legado cultural de Fernández Garza y se reafirma el compromiso de la administración con el arte público.

“Me da tanto gusto verlos aquí, que puedan presenciar esta gran obra que, por prácticamente dos años, yo creo que el ingeniero Mauricio fue la primera vez que me lo comentó… él traía una gran ilusión de seguir creciendo, vamos a decir, el arte urbano en el municipio de San Pedro, y traía mucha ilusión de esta obra de Sergio Hernández”, comentó Farah.

El significado de la "Niña Cangrejo"

En representación de la familia, Stefan Fernández, hijo del fallecido alcalde, compartió un emotivo mensaje sobre la elección de la pieza, ligándola a la filosofía de vida de su padre.

“Mi padre desde muy chico me transmitió que una persona que no puede apreciar lo artístico no es más que un zombi, que una casa sin arte no es más que una bodega y que un municipio sin parques y sin arte no es más que una jaula urbana”, recordó Stefan Fernández.

Añadió que la "Niña Cangrejo" fue elegida para "recibir y despedir a la gente de nuestro municipio" por su esencia que valora y fomenta la raíz, la conexión con la tierra, la vida y lo lúdico, buscando vivir "libremente sin ataduras".

A la ceremonia acudieron Stefan, Vanessa, Alana, Antón y Maximiliano Fernández. También estuvieron presentes los secretarios Alejandra Álvarez, Ángeles Galván, Mercedes Zorrilla, Luis Susarrey y Juan Pablo Castuera.

Con la llegada de esta obra, San Pedro se une a ciudades y recintos de México, Alemania, Italia y Estados Unidos que exhiben en sus colecciones permanentes piezas del maestro Sergio Hernández.