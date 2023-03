Tiene obra del Casco de San Pedro tramos 'desolados'

Cuestionan residentes y comerciantes al alcalde Miguel Treviño: ¿para qué abrieron tantas zanjas si no hay quien haga las labores?

Por: Olivia Martínez

Marzo 09, 2023, 7:32

En el casco de San Pedro, tramos de la obra de regeneración de la zona están detenidos y sin actividad visible durante todo el día, lo que lleva a vecinos y comerciantes a cuestionar para qué cerraron tantas calles simultáneamente, si con el número de trabajadores presentes no los pueden atender.

Vecinos del lugar “tronaron” contra el alcalde Miguel Treviño por la mala ejecución de la obra que los tiene al borde de la desesperación, porque no se ve para cuándo acaben.

En un recorrido realizado por INFO7 se constató que en pleno horario hábil en muchas calles no hay nadie laborando. Incluso se captó la imagen de un trabajador durmiendo en plena hora de labores.





Las obras van de la calle Callejón de Capellanía, al norte, hasta avenida Vasconcelos, al sur, mientras que de poniente inician en avenida Corregidora hasta la calle Vicente Guerrero, al oriente.

Vecinos entrevistados dijeron estar cansados por los trabajos y de que no se les dé oportunidad de llegar en vehículos a sus domicilios.





“No hay ni trabajadores, no sé el alcalde qué es lo que piensa, está muy mal todo eso. Debió empezar, por una parte, y luego por la otra; pero no, agarró parejo, ni gente tiene para trabajar. Yo he ido a buscar al alcalde y no da la cara”, alegó otro de los habitantes de la zona.

“Está todo parado. Están acostumbrados a que cuando llega la quincena como quiera cobran su sueldo, hagan o no hagan”, expresó un adulto.