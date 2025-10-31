Tiene NL un crecimiento económico anual del 5%: Samuel García

El gobernador tribuyó el éxito a la integración del sector exportador, señalando que el 96% de las empresas exportadoras de Nuevo León pagan cero aranceles

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que la entidad se ha consolidado como el "mejor estado de América Latina", destacando un crecimiento económico anual del 5 por ciento, una cifra que, indicó, contrasta con el 1 por ciento registrado a nivel nacional.

Las declaraciones del mandatario se dieron tras asistir al Informe de Actividades 2025 del Rector de la UANL, Santos Guzmán López, donde resaltó la fortaleza de la economía local y la integración con el sector productivo.

García Sepúlveda hizo hincapié en que el crecimiento del 5% es comparable con el de potencias económicas.

"A nivel nacional la economía creció 1 por ciento, Nuevo León creció 5 por ciento. Cinco, eso crece China. Y este motor les decía yo, seguridad pública, este va a ser el mejor año de los últimos 15, desde 2010 no teníamos las cifras que cerramos este mes de octubre; presas llenas, agua y seguridad hídrica garantizada”, dijo García.

Atribuyó el éxito a la integración del sector exportador, señalando que el 96 por ciento de las empresas exportadoras de Nuevo León pagan cero aranceles por estar bajo el Tratado de Libre Comercio T-MEC.

El gobernador destacó un panorama optimista en diversas áreas.

Además, indicó el primer lugar en índices económicos con avances en carreteras, nuevo aeropuerto, nueva aduana y expansión de la red de Metro y camiones.

"Si Nuevo León continúa este ritmo y nuestra juventud se educa en universidades como la nuestra... Yo no tengo ninguna duda... que hoy estamos viviendo en el mejor estado de América Latina”, apuntó el ejecutivo estatal ante la comunidad estudiantil.

RESPALDO A LA UANL Y AL SECTOR SALUD

El mandatario estatal también reconoció la labor del Rector Santos Guzmán al frente de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), destacando su trabajo sobresaliente en los últimos cuatro años.

García Sepúlveda subrayó que los alcances de la Universidad en materia de servicios médicos, específicamente en el Hospital Universitario y la construcción de clínicas, han posicionado a Nuevo León como primer lugar nacional en salud.

Además, el mandatario anunció un incremento significativo en el presupuesto destinado a la Máxima Casa de Estudios.

"Este 2025, 750 millones extra, ya andamos rondando el 36 por ciento y el año que viene con Mundial vamos a llegar a 40 por ciento. O sea que vienen mil millones para tu quinto año", indicó el Gobernador al Rector.

En su informe, el Rector Santos Guzmán destacó que 2025 fue un año de crecimiento, consolidación académica y expansión, reflejado en la creación de 27 nuevos programas educativos.

A la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario asistieron funcionarios federales, estatales y municipales, legisladores y miembros de la comunidad universitaria.