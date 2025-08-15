Tiene Miguel Flores encuentro productivo con Canaco

Miguel Ángel Flores se reunió con CANACO para impulsar el comercio y reforzar la economía de Nuevo León de cara al Mundial 2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores sostuvo una reunión para ver las acciones para impulsar el sector comercial con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Jaime Herrera Casso.

"Ha sido un gusto reunirme con el presidente de una de las cámaras más importante de la región, en un encuentro muy productivo donde hablamos sobre el trabajo que impulsaremos por el bienestar del sector comercial”, informó Flores a través de un comunicado.

El funcionario estatal señaló que se abordaron temas prioritarios para el desarrollo económico y reiteró la apertura del Gobierno del Estado de trabajar en equipo para que a Nuevo León siempre le vaya mejor.

“Cuentan con nosotros para que la economía de Nuevo León siga creciendo y que a nuestro estado siempre le vaya mucho mejor”, añadió.

“Uno de los compromisos del Gobierno del Estado es apoyar a los sectores clave como el comercio, el cual es un motor esencial para la economía de Nuevo León, que próximamente será sede del Mundial 2026”, puntualizó.

De acuerdo con Flores, quien se ha reunido con actores claves de Nuevo León y representantes ciudadanos, este encuentro con líderes empresariales refrenda su compromiso de tener un gobierno de puertas abiertas.