Tiene MC 'ramillete' de opciones para la gubernatura de NL

El partido naranja llega al arranque del proceso electoral con múltiples perfiles considerados competitivos para suceder a Samuel García

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Mientras otras fuerzas políticas comienzan a concentrar sus apuestas rumbo a la gubernatura de Nuevo León en un reducido número de perfiles, Movimiento Ciudadano (MC) mantiene abierto un amplio abanico de opciones, con Mariana Rodríguez como la carta que aparece con mayor fuerza, pero acompañada por otros liderazgos.

Los llamados “gallos” de MC incluyen a Miguel Flores Serna, Félix Arratia, Héctor García, Luis Donaldo Colosio, Raúl Cantú y Raúl Lozano, además de otros perfiles que han sido mencionados dentro de la estructura emecista.

Los nombres cobraron fuerza en marzo pasado, cuando el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, destacó durante un evento en Nuevo León a varios liderazgos del partido como cartas competitivas para dar continuidad al proyecto político del gobernador Samuel García.

Entre ellos mencionó a Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno; Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión; Héctor García, alcalde de Guadalupe; Luis Donaldo Colosio, senador; Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente; Raúl Cantú, alcalde de Salinas Victoria; Martha Herrera, coordinadora de la Comisión Operativa de Monterrey, y Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud.

Máynez sostuvo que MC cuenta con perfiles suficientes para competir y mantener el gobierno estatal.

“La gran ventaja que tenemos es que tenemos a las mejores mujeres y los mejores hombres para darle continuidad al gobierno de Samuel García en Nuevo León”, afirmó, al destacar que, a su juicio, ninguna otra fuerza política cuenta con un grupo similar de liderazgos competitivos.

Aunque Mariana Rodríguez aparece actualmente como la opción más probable dentro del abanico emecista, el partido mantiene otras cartas sobre la mesa. Entre ellas figura el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, quien en marzo recibió un respaldo público de Máynez al ser ubicado entre los perfiles fuertes rumbo a 2027.

Diversos sondeos recientes han mostrado que la opción de MC sigue siendo, al menos por ahora, la más competitiva electoralmente.

Así, mientras en otras fuerzas políticas el escenario comienza a cerrarse alrededor de determinadas figuras, MC conserva un amplio ramillete de cartas para la gubernatura, con Mariana Rodríguez al frente, pero con suficientes alternativas para mantener abierta la definición de su candidatura hasta el momento de tomar una decisión.

El Horizonte reportó que este martes inició formalmente el año electoral en Nuevo León. Unos 4.6 millones de neoleoneses están llamados a votar el 6 de junio de 2027 para renovar la gubernatura, las 51 alcaldías y el Congreso local.

LA BARAJA NARANJA