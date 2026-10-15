Tiene Liz Galicia reunión con presidente de Consejo de Morena NL

Como parte central de la estrategia, acordaron que la realización de reuniones informativas será un pilar fundamental a lo largo de este proceso interno

Tras formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, Elizabeth Galicia Ruiz sostuvo un encuentro clave con José Luis Becerra, presidente del Consejo de Morena en Nuevo León.

Durante la reunión, ambos liderazgos coincidieron en la necesidad prioritaria de mantener un contacto cercano y permanente con la militancia y los simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación en el municipio.

Como parte central de la estrategia, acordaron que la realización de reuniones informativas será un pilar fundamental a lo largo de este proceso interno.

“Las reuniones informativas con simpatizantes serán también una parte fundamental dentro de las actividades en cuanto a las aspiraciones de la coordinación municipal”, indicó Galicia.

La semana pasada presentó su renuncia a la titularidad del DIF Municipal para enfocar sus aspiraciones en la contienda interna de Morena, concretando su registro oficial este lunes.