Tiene gobierno de Tamaulipas encuentro con estudiantes en NL

Un segundo encuentro de estudiantes de Tamaulipas en Nuevo León se celebró con el compromiso de seguir ampliando las oportunidades.

Las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron sede del evento.

Cerca de 8 mil alumnos originarios de Tamaulipas estudian en preparatorias y facultades de la UANL en tierras regias.

La responsable del gobierno de Tamaulipas en Nuevo León. María Beatriz de Cos, dijo que el objetivo de la oficina, que está ubicada en Cintermex, es ser punto de ayuda para los ciudadanos de Tamaulipas que radican en nuestra entidad.

Se les apoya con los trámites diversos para que los realicen desde esta oficina sin necesidad de viajar a Tamaulipas.

Hay gestión de becas, asesorías y trámites, vinculación para el servicio médico y medicamentos, además de atención a víctimas de delitos, dándoles acompañamiento.

"El tamaulipeco que llega a nuestra oficina con todo el humanismo que tiene nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, le atendemos de la manera en que mejor le demos el servicio", sostuvo.

Hay vinculación con el sector empresarial y con autoridades de Economía para oportunidades de empleo.

Próximamente se reabrirá el servicio de Control Vehicular para que quienes tengan que renovar en Tamaulipas las placas de sus autos lo hagan desde Nuevo León, pero a través de la oficina tamaulipeca.

"Todo aquel tamaulipeco que quiera renovar placas con mucho gusto por medio de un sistema de citas lo vamos a poder aquí con el fin de que no se trasladen, que no agarren carretera, que no pierdan su día de trabajo", expresó.

Además, se les ofrecen servicios del Registro Civil de Tamaulipas, y la oficina tiene un cajero de expedición de actas de nacimiento.

Pronto habrá un tercer encuentro.

