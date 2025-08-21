Tiene el Parque Fundidora nueva zona infantil

Inauguran zona infantil en la Fase III del Parque Fundidora, con inversión de 25 mdp en 4,785 m², piso amortiguante y pasto sintético para seguridad

Los niños que visiten el Parque Fundidora encontrarán un nuevo lugar diseñado exclusivamente para ellos con juegos que recuerdan la historia industrial de este emblemático espacio.

Se trata de la zona infantil que forma parte de los trabajos de la Fase III del Nuevo Parque Fundidora, donde se invirtieron 25 millones de pesos para habilitar 4 mil 785 metros cuadrados, con mil metros de piso amortiguante y 150 metros de pasto sintético para evitar lesiones.

También se adquirieron 6 estaciones de juegos, totalmente incluyentes, para todas las edades; y se adecuó una zona de descanso para que los papás vigilen a sus niños.

La inauguración estuvo a cargo del gobernador Samuel García y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú.

“Este es un espacio para que se disfrute, este es un espacio para que la convivencia familiar se fomente y se desarrolle, sobre todo en fines de semana; sabemos que este parque es muy concurrido y en estas últimas semanas de vacaciones, que se disfrute al máximo para nuestras niñas y niños”, dijo la titular de AMAR a Nuevo León.

“Queremos que nuestros niños tengan espacios en donde puedan convivir con la naturaleza, en donde puedan convivir con otros niños en un mundo tan digitalizado y en donde las pantallas predominan en el tiempo libre de nuestros niños, queremos fomentar estos espacios al aire libre para que ellas y ellos los puedan disfrutar”.

También se puso en marcha el lactario número 106 en todo el estado de la red “Alimentar con Amor”.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, resaltó que la red “Alimentar con Amor” fortalece la estrategia de que la lactancia materna es un derecho fundamental, al igual que es un derecho de todas las madres ejercer la lactancia plenamente en cualquier lugar.

“Al inicio de la administración estábamos muy preocupados porque solamente el 35 por ciento alimentaban al seno materno a sus hijos; con toda esta estrategia de impulso a la lactancia materna y de generar estos espacios, hemos aumentado al 80 por ciento”, indicó la funcionaria estatal.

En el evento estuvieron también Miguel Flores, Secretario General de Gobierno; Daniel Acosta Fregoso, Secretario de Participación Ciudadana; Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora; Jean Joseph Léautaud Russek, Director General de Parque Fundidora y Ricardo Cavazos Balderas, Secretario General del SUSPE.