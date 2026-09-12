Tiene acercamiento Lorena de la Garza con líder sindical de MTY

La legisladora priista reconoció la labor que realizan los trabajadores municipales y destacó la importancia de mantener una comunicación constante

Para abordar temas relacionados con los derechos laborales y las condiciones de trabajo del personal municipal, la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, sostuvo una reunión con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey, Horacio Reyes Santos.

Durante el encuentro, la legisladora priista reconoció la labor que realizan los trabajadores municipales y destacó la importancia de mantener una comunicación constante con la representación sindical para atender las necesidades de quienes prestan servicios a la ciudad.

“Hay que estar cerca de los trabajadores, escuchar lo que necesitan y cuidar sus derechos, si ellos tienen buenas condiciones para hacer su trabajo, eso también se refleja en el servicio que recibe la gente de Monterrey”, expresó.

De la Garza también habló sobre las iniciativas que ha impulsado desde el Congreso del Estado y los programas que mantiene activos en Monterrey, además de coincidir con el dirigente sindical en la importancia de coordinar esfuerzos para mejorar la atención a los habitantes del municipio.

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo y apertura, en el que la diputada ofreció su respaldo a la labor del personal municipal y planteó mantener la comunicación con el sindicato para dar seguimiento a los asuntos relacionados con los trabajadores.

“Al final se trata de hacer equipo, sindicato, trabajadores y quienes tenemos una responsabilidad pública debemos poner de nuestra parte para que las cosas funcionen y para darle un buen servicio a la gente”, afirmó.

De la Garza señaló que continuará el diálogo con la representación sindical, al considerar que proteger los derechos y las condiciones laborales de quienes trabajan para el municipio también contribuye a fortalecer los servicios que recibe la población.