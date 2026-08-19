Terminaré la gubernatura, no planeo diputación: Gobernador

Aseguró que su objetivo es terminar su administración para que en temporada de elecciones no se reporten 'sobresaltos' en gobierno

El gobernador Samuel García aseguró que permanecerá al frente de Nuevo León hasta el último día de su mandato, el 4 de octubre de 2027, y descartó, por ahora, buscar una diputación federal, incluso por la vía plurinominal.

Al concluir un evento del DIF estatal en San Pedro Garza García, donde entregó actualizaciones de implantes cocleares y sillas de ruedas, el mandatario abordó por iniciativa propia los rumores sobre su futuro político.

“Vamos a terminar la gubernatura”, afirmó al acercarse a los representantes de los medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre si terminaría su administración como gobernador de Nuevo León, García Sepúlveda afirmó que su prioridad es concluir su administración y garantizar que los principales servicios del estado funcionen adecuadamente durante el proceso electoral.

“Ahorita la tirada es que me queda un año y dos meses. Es terminar y sobre todo, que durante la campaña (electoral) no haya sobresaltos en materia de gobierno: que esté el transporte al 100 por ciento, el Metro, el agua, la seguridad, la luz y la salud”, enfatizó.

Ante la posibilidad de concursar por una diputación plurinominal, el mandatario estatal reiteró que no tiene contemplado dejar el cargo antes de que concluya su periodo.

"No lo traigo en planes. La idea es terminar la gubernatura”, respondió.

Con ello, el gobernador descartó contender por una posición en el Congreso de la Unión.