Terminarán reparaciones de Línea 2 para finales de 2023

Las labores continúan en las estaciones de Línea 2 del Metro debido al riesgo de colapso por las fallas estructurales en los capiteles que sostienen al viaducto

Por: Olivia Martínez

Junio 09, 2023, 7:41

La Línea 2 del Metro lleva medio año funcionando a la mitad, con cuatro de sus estaciones cerradas por el riesgo de colapso por las fallas estructurales en los capiteles que sostienen al viaducto, y aunque se anunció que la reparación terminaría en agosto, eso no será posible.

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que el material ya está listo y la mano de obra pasó la curva de aprendizaje, pero el plazo se recorre para una fecha aún no definida, aunque será este mismo año.

La próxima estación a abrir será Anáhuac y se prevé que sea antes de octubre.

Los motivos del aplazamiento son tres: están ante una reparación no prevista desde la planeación, la inversión de mil millones de pesos depende de la disponibilidad de recursos de la Tesorería estatal, y no pueden cerrar más de dos carriles para no complicar más el tráfico.





AVANZA REPARACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DE ESTACIONES DEL METRO

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que de un total de 108 escaleras eléctricas que tiene el sistema, en promedio son seis las que están sin operar, y por lo general es por mantenimiento, pero indicó que todas estarán funcionando a más tardar para la tercera semana de agosto.