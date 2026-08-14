Terminarán este fin de semana limpieza de plaga, en Santiago

En esta tarea, los apoyaron representantes de la Asociación de Vecinos de la Presa La Boca, de la Asociación de Canotaje y de la Asociación de Remo

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Este fin de semana, tras cuatro meses de trabajo, concluirá la limpieza de la plaga de lechuguilla y lirio acuáticos en la Presa La Boca, en el municipio de Santiago.

Retiran 265 toneladas de maleza de la Presa La Boca

Hasta este jueves, los trabajos del retiro de esa maleza invasiva llevaban 95 por ciento de avance, con 265 toneladas ya extraídas del espejo de agua del arroyo La Chueca, uno de los principales afluentes del embalse.

Y eso es evidente: ya el cauce se observa en su mayoría limpio, sin esa plaga que constituía una amenaza.

INFO 7 hizo un recorrido a bordo de una embarcación para constatar el avance.

Los trabajos de limpieza fueron ordenados por el alcalde David de la Peña.

El material restante, es decir, unas 5 toneladas, se retiraría entre este viernes y el próximo domingo.

Así, en total, del 15 de abril a mediados de agosto, se estaría cumpliendo la meta de retirar unas 270 toneladas de esa plaga dañina del ecosistema.

El secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, explicó el reto que implica esta tarea, que están a punto de concluir.

Al inicio, el 15 de abril, la maleza convertida en plaga formaba una descomunal alfombra verde de una extensión de un kilómetro en las aguas del Arroyo, pero ya el panorama es completamente distinto.

"Llevamos 95 por ciento aproximadamente en el avance de esta lucha que tenemos contra el lirio o lechuguilla acuáticos y esperamos ya para el fin de semana tener terminado este retiro de la misma plaga, y solamente es cuestión de seguirle dando mantenimiento a este espacio para vigilar que no se siga reproduciendo esta plaga", detalló.

Encapsulan la plaga para evitar que se propague

En una orilla del Arroyo, en un tramo de unos 50 metros, las cuadrillas de trabajadores encapsulan parte de la plaga para evitar nueva propagación, la recogerán en una enorme red y de ahí se la llevarán a un centro de transferencia donde se convertirá en composta.

"Estamos encapsulando en cierta forma que esta lechuguilla o lirio no logre salir al vaso de la Presa, y es la forma en que la estamos encapsulando para poder retirar a pie o en infantería para poderla retirar hacia los costados. Al deshidaratarse, la lechuguilla o el lirio tienden obviamente a morir y es la forma en que estamos retirando, y ya personal de la Secretaría de Servicios Públicos se lo lleva, lo retira y se pone en un centro de transferencia para darle otros usos", explicó.

Así, se logra que no se extienda y que no llegue al vaso de la Presa.

"El compromiso que hizo el alcalde David de la Peña con la comunidad es que para este fin de semana debemos estar prácticamente terminándola y ya solamente detallando en ciertas zonas, que sí se acumula en algunos espacios, pero no es alarmante", sostuvo.

Espronceda aseguró que el reto ha sido enorme, pero hay resultados.

"Al principio, teníamos un kilómetro aproximadamente, entre 900 y 950 metros que teníamos de afectación, y en estos momentos estamos hablando de escasos 50 metros, que a pie o en infantería se pueden retirar. Es un tema de avance sumamente importante", resaltó. "Al momento tenemos más de 265 toneladas que estamos retirando y ya con esto vamos a llegar a las 270 toneladas que teníamos presupuestadas retirar cuando comenzamos", precisó.

Organizaciones y Agua y Drenaje apoyaron los trabajos

En esta tarea, los apoyaron representantes de la Asociación de Vecinos de la Presa La Boca, de la Asociación de Canotaje y de la Asociación de Remo.

Además, Agua y Drenaje de Monterrey los apoyó con personal, primero en una embarción y luego en una máquina excavadora de oruga, que permitía, con una canastilla, sacar un poco más de lechuguilla.

"Y tuvimos un avance sumamente importante", destacó.

En cuatro meses, relató, el personal de la Secretaría de Servicios Públicos se aplicó en este tema, dedicando muchas horas-hombre.

"Tenemos que atender una cuestión que le corresponde meramente a la CONAGUA", aclaró. "No los hemos visto por acá (a personal de la CONAGUA)", expresó.

El funcionario advirtió que lirio "siempre va a haber", pero el reto es evitar que se expanda rápido y descontroladamente, y eso se logrará en la medida en que se erradiquen las descargas ilegales de drenaje sanitario, que es lo que alimenta a la plaga.

"El tema es buscar que no suceda para poder contenerlo de cierta forma y que no tenga esa expansión tan rápida que ha tenido", afirmó.

Aseguró que la plaga no llegó a la Presa, y esa fue la encomienda que les hizo el presidente municipal.