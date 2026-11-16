Las autoridades concluyeron el recorrido en la estación Obispado, infraestructura que ofrecerá una conexión accesible y directa hacia la Torre Rise

El gobernador Samuel García realizó un recorrido de supervisión en las obras de la Línea 4 del Metro, donde adelantó que la estación Torre Administrativa, de la Línea 6, se encuentra entre las más avanzadas y será inaugurada en un plazo de dos a tres semanas.

“Esta estación es de las más avanzadas. Estamos de dos a tres semanas de la inauguración y muy contento porque aquí es donde llegan los burócratas. Aquí está la Torre Administrativa donde trabaja el Gabinete y gran parte del gobierno”, indicó el mandatario estatal.

“Para ellos, esta estación es clave porque van a bajarse justo a unos metros de su oficina. La movilidad que siempre debimos tener”.

Durante la visita de inspección, en la que estuvo acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el director general de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas; y el titular del fideicomiso "Ponte Nuevo", Gerardo García Martínez, el mandatario destacó el impacto positivo de esta estación para los trabajadores estatales.

Supervisan estaciones de las líneas 4 y 6

Tras revisar el primer punto, la comitiva estatal se trasladó a la estación Ginecología y posteriormente a la estación Palacio, punto del que el gobernador resaltó que se convertirá en uno de los de mayor afluencia al enlazar directamente con la Línea 3 del Metro.

El itinerario de supervisión continuó hacia la estación Juárez y avanzó sobre la avenida Constitución hasta el Puente de la Virgen, zona donde se edifica la estación ISSSTE.

Finalmente, las autoridades concluyeron el recorrido en la estación Obispado, infraestructura que ofrecerá una conexión accesible y directa hacia la Torre Rise a través de la construcción del Puente Nuevo.