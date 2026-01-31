Terminan volcados camión y auto en canalón tras choque en Apodaca

Hasta el momento se desconoce cómo se originó el accidente en donde la camioneta y el vehículo terminaron dentro de una zanja.

Completamente volcados en un canalón fue como terminaron un camión de transporte de personal y un automóvil, luego de un aparatoso accidente registrado sobre la avenida Del Teléfono, cerca de su cruce con la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

El camión de transporte de personal quedó recostado sobre uno de sus costados, apoyado en las ventanas laterales, mientras que el automóvil Hyundai en color gris terminó con las llantas hacia arriba, ambos a escasos metros de una zona de retorno.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos siete personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención médica. El camión, perteneciente a la empresa LIPU, transportaba a 16 personas, mientras que en el automóvil particular viajaba únicamente el conductor.

Aparentemente ambas unidades circulaban por la avenida Del Teléfono en dirección al oriente, cuando presuntamente el camión perdió el control. Posteriormente, el automóvil que circulaba detrás, sobre el carril contiguo al camellón con canal de desagüe que divide la vialidad, también terminó volcado.

Los pasajeros del camión tuvieron que salir por el parabrisas, el cual fue roto para permitir su salida. Los primeros en brindar auxilio fueron automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil del municipio de Apodaca, así como personal de policía y tránsito municipal, además de Protección Civil del Estado y ambulancias privadas.

Durante las maniobras para el retiro de las unidades, con apoyo de grúas, la vialidad fue cerrada de manera total en los carriles con dirección al oriente por varios tramos, por lo que agentes de tránsito implementaron desvíos para evitar mayores afectaciones a la circulación, utilizando el estacionamiento de una plaza comercial que está en la zona.