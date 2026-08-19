Termina volcado tras impactar a un Versa en Centro de Monterrey

Elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo del accidente para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

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Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes en pleno Centro de Monterrey, donde un automóvil terminó volcado luego de impactar contra otro vehículo cuando presuntamente intentaba cambiar de carril.

El accidente ocurrió poco antes de las nueve de la mañana sobre la avenida Pino Suárez, en su cruce con Melchor Ocampo, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras recibirse el reporte de una volcadura.

De acuerdo con los primeros informes, una mujer que conducía un Nissan Versa avanzaba por uno de los carriles centrales de Pino Suárez y, al intentar incorporarse hacia el carril izquierdo, habría invadido el paso de un Mazda que circulaba por esa zona.

Presuntamente, el Mazda avanzaba a exceso de velocidad y, al encontrarse con el Versa, su conductor no habría podido evitar el impacto. El golpe se produjo contra la llanta delantera izquierda del Nissan, provocando que el Mazda perdiera estabilidad y terminara volcado.

La fuerza del accidente generó la movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes al llegar encontraron el Mazda ya colocado sobre la plataforma de una grúa. El Versa permanecía en el lugar con daños derivados del choque.

Paramédicos de Cruz Roja y del CRUM atendieron a ambos conductores. Tanto Gael, de 21 años, quien conducía el Mazda, como Norma, de 46, conductora del Versa, resultaron sin lesiones de consideración y decidieron no ser trasladados a un hospital.

Elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo del accidente para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

La atención de la emergencia concluyó alrededor de las 08:53 horas, luego de que fueran retirados los vehículos involucrados.

En el sitio también participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Movilidad del Estado.