Termina herido al manipular un arma en la colonia Gloria Mendiola

Un hombre de 30 años resultó herido al dispararse accidentalmente en un pie mientras manipulaba un arma de fuego en el municipio de Escobedo.

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Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado por un disparo de arma de fuego, luego de presuntamente manipular una pistola al interior de su domicilio en la colonia Gloria Mendiola, en el municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles Carlos Treviño y Ruperto Dávila, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una detonación.

De acuerdo con los primeros informes, el lesionado, identificado por vecinos como Isaías, de 30 años, presuntamente manipulaba el arma cuando de manera accidental accionó el gatillo, provocándose una herida en uno de sus pies.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio para atender el reporte y, al confirmar que el hombre se encontraba lesionado, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

Al lugar también arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que realizó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Tras las primeras investigaciones, las autoridades descartaron que existiera alguna situación de riesgo para los vecinos o que se tratara de un hecho relacionado con un ataque armado, por lo que todo apunta a que se trató de una lesión accidental mientras el hombre manipulaba el arma de fuego.