Termina evento de box en riña campal en San Pedro

Una función de box en San Pedro terminó en una riña campal, donde asistentes intercambiaron golpes y lanzaron sillas dentro y fuera del ring.

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Un evento de box en San Pedro terminó en una riña campal con decenas de personas golpeándose dentro y fuera del ring.

Videos muestran como la pelea escaló al grado de que los asistentes se lanzaron sillas y otros objetos contundentes.

El altercado ocurrió el pasado viernes 31 de julio en el club Palestino Libanés, ubicado sobre la avenida Gómez Morín.

Trascendió que la trifulca inició al término de uno de los encuentros pactados, y que habría sido provocada por integrantes del equipo de uno de los boxeadores.

“Tranquilos, raza, tranquilos”, se escucha decir al encargado del sonido local en un intento por detener la riña.

Sin embargo las hostilidades poco a poco fueron creciendo y tomaron escenario fuera del cuadrilátero.

La primera fila de espectadores también sirvió para el enfrentamiento, y los involucrados se proyectaban contra los asientos de plástico y metal.

La riña culminó tras aproximadamente cuatro minutos, una vez que equipos de los boxeadores se dispersaron a lados opuestos del salón donde se realizó el evento.