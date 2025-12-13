Termina detenido al circular con camioneta con reporte de robo

La unidad es una Jeep Grand Cherokee en color negro, con placas de circulación RKX 520 C, la cual era tripulada por Luis Manuel G., de 51 años

Elementos de la policía de Monterrey realziaron la detención de un hombre, el cual fue sorprendido tripulando una camioneta con reporte de robo.

Los hechos se registraron sobre la avenida Constitución a la altura del cruce con Cerro del Picacho, en la Colonia Obispado, cuando las cámaras de seguridad del C4 detectaron la camioneta.

La unidad es una Jeep Grand Cherokee en color negro, con placas de circulación RKX 520 C, la cual era tripulada por Luis Manuel G., de 51 años.

Al revisar los datos en el sistema este arrojo el reporte de robo el pasado 1 de diciembre, en la Colonia Eduardo Elizondo, al sur de la ciudad, por lo que el conductor fue detenido para investigación.

Tras ser trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, la unidad fue romolcada por la autoridad para las pruebas correspondientes.