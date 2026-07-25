Termina contra barda tras derrapar en Carretera Nacional

Un joven de 22 años derrapó sobre el pavimento mojado y terminó impactando su vehículo contra una barda, a la altura de La Toscana.

Las lluvias registradas este viernes en Nuevo León provocaron un aparatoso accidente sobre la Carretera Nacional, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una barda, lo que movilizó a cuerpos de auxilio.

El percance ocurrió en el cruce de la Carretera Nacional con la calle Camino a las Caleras, a la altura del sector La Toscana. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil derrapó debido al pavimento mojado antes de salir de la carpeta asfáltica e impactarse.

El conductor fue identificado como Patricio, de 22 años de edad quién se dirigía a entrenar. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle una valoración médica y confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad, por lo que el accidente dejó únicamente daños materiales y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de auxilio y autoridades realizaron las maniobras correspondientes para atender el incidente y evitar mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.

Este accidente vuelve a poner en evidencia el peligro de conducir bajo condiciones de lluvia sobre todo en la zona de la Carretera Nacional, donde el pavimento mojado incrementa el riesgo de derrapes.