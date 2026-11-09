Termina choque múltiple con un carro incendiado

Tres automóviles colisionaron sobre la Carretera Nacional, lo que movilizó a bomberos y rescatistas para la atención de los ocupantes.

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Un choque entre tres vehículos terminó con uno de los automóviles incendiado y provocó un caos vial sobre la Carretera Nacional, al sur de Monterrey.

El accidente se registró en el cruce con Brisas del Cielo, en la colonia Brisas de Valle Alto. En el percance participaron un Nissan Tsuru, un Mazda 2 y una camioneta Volkswagen Tiguan.

Tras el impacto, uno de los vehículos comenzó a incendiarse, por lo que Bomberos Nuevo León acudió para sofocar las llamas.

Protección Civil de Monterrey atendió a los ocupantes, entre ellos viajaban dos menores de 8 y 2 años, quienes no presentaron lesiones.

El choque bloqueó varios carriles de circulación de sur a norte, incluido el contraflujo, por lo que elementos de Movilidad realizaron maniobras para retirar las unidades y liberar la vialidad.

Además, se trabajó en la limpieza de fluidos derramados para evitar otro accidente.