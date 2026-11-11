Termina camioneta contra poste tras chocar con camión urbano

El conductor, de 67 años, sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza. Con él viajaban seis mujeres, entre ellas cuatro menores de edad

Un aparatoso choque entre un camión urbano y una camioneta dejó a un hombre lesionado y daños materiales, en pleno Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de Arteaga y Colegio Civil, donde una Ford Windstar terminó impactada contra un poste de telefonía, luego de participar en el encontronazo con una unidad de la ruta R68 Santa Isabel.

Tras el impacto, la camioneta presentó daños en la parte frontal y quedó junto al poste de telefonía.

En el vehículo viajaban siete personas. El conductor, identificado como Félix, de 67 años, sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza y recibió atención prehospitalaria.

Con él viajaban seis mujeres, entre ellas cuatro menores de edad.

Por su parte, el operador del camión urbano resultó ileso.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, CRUM y Movilidad para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.