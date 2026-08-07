Tercer detenido por caso Grupo Peak solo tiene una denuncia

A diferencia de los otros dos implicados, Héctor “N” fue denunciado solo por una víctima, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco

Hasta la fecha, suman tres personas detenidas por los presuntos fraudes millonarios relacionados con Grupo Peak. El pasado 31 de julio se informó sobre la detención y vinculación a proceso de Héctor “N”, señalado como presunto director de operaciones de la empresa.

A diferencia de los otros dos implicados detenidos, Héctor “N” fue denunciado únicamente por una víctima, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

“Tenemos una denuncia, un señalamiento de una víctima que hace una expresión directa contra esta persona como parte de la trama de personas que participaban en este negocio, cabe decir que hay dos personas detenidas que eran empleados, promotores de esa empresa, esta es una tercera que, repito, fue señalada únicamente por una víctima. Se pidió la orden de aprehensión, se ejecutó la semana pasada y también la semana pasada fue vinculado a proceso esta persona por el delito de fraude, por eso se encuentra en prisión preventiva”, explicó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

De acuerdo con la investigación, una mujer, cuya identidad permanece protegida, realizó diversas transferencias a una cuenta bancaria registrada a nombre de Grupo Peak entre marzo de 2022 y octubre de 2023, bajo la expectativa de recuperar el capital invertido junto con los rendimientos prometidos.

La denunciante fue convocada en abril de 2024 a una asamblea urgente mediante correo electrónico. Durante esa reunión, los directivos informaron que la empresa se encontraba en quiebra y que había iniciado un procedimiento de concurso mercantil.

Según la denuncia presentada, la inversionista no recuperó los 3 millones 750 mil pesos que había entregado a la compañía.

Respecto a versiones que señalan que Héctor “N” también habría sido víctima de fraude mientras formaba parte de Grupo Peak, las autoridades indicaron que esa información no ha sido confirmada ni descartada.

Actualmente, continúan vigentes órdenes de aprehensión contra Víctor Hugo Sepúlveda y Arturo González, identificados como socios y fundadores de la empresa.

Sepúlveda fue detenido en España y posteriormente extraditado a México, sin embargo, actualmente enfrenta el proceso en libertad tras obtener un amparo. En tanto, González permanece prófugo de la justicia.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, los afectados han presentado un total de 155 denuncias relacionadas con el caso.

Grupo Peak, dedicada a la inversión privada, acumula decenas de denuncias por presuntamente incumplir con la devolución del capital y los intereses pactados con sus inversionistas. El monto estimado del presunto fraude asciende a 800 millones de pesos.