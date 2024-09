Tenía hepatitis, podía morir… y un trasplante la salvó

Hace dos años, una hepatitis llevó a doña Myriam Saláis Cruz a la antesala de la muerte.

"Fue una cuestión de una coloración que se me puso en los ojos, vine a una consulta, me mandaron a la clínica, me diagnostican hepatitis autoinmune, pero en el transcurso de menos de una semana a mí me da una falla hepática fulminante", relató esta madre de familia.

Estaba en urgencia cero, y el equipo del doctor Gerardo Luna López, jefe de Trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital 25 del IMSS en Nuevo León, rápidamente viajó al interior del país para traer el hígado de un donador cadavérico.

"Se consigue su hígado, esa donación, en aproximadamente 12 horas, acudimos a la ciudad de León, Guanajuato, donde es la donación, hacemos la procuración, trasladamos el hígado y se trasplanta", recordó.

Este 26 de septiembre es el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.

Esta paciente, hoy de 46 años de edad, agradece públicamente a los familiares del donador por el regalo de vida, y a los especialistas por el milagro de la ciencia.

"Muchas gracias a esa familia porque, aun a pesar de su dolor de haber perdido a un familiar, tuvieron la conciencia de darle vida a alguien más", expresó.

"Muchas gracias a todo el equipo, al doctor Gerardo, al doctor Pedro, que son mis doctores que me siguen viendo y llevan mi régimen, a la Unidad, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue una respuesta inmediata y que gracias a ellos y a su intervención sigo con vida", destacó.

En este año, el IMSS en Nuevo León ha realizado 305 trasplantes de córneas, médula ósea, de riñón, hígado, pulmón y corazón.

Han sido en la UMAE 25, en la UMAE Hospital de Cardiología 34 y en el Hospital de Zona 33.

De ellos, 114 son de córneas, 91 de médula ósea, 81 de riñón, 16 de hígado, dos de pulmón y uno de corazón.

La UMAE 25 es la única a nivel nacional con cuatro programas de trasplante activos: los de riñón, córnea, células madre e hígado.

Para transplantar a Myriam, participaron, al menos, cien colaboradores.

"Un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud , técnicos, camilleros, gente de Laboratorio, Rayos X, Terapia Intensiva, en piso, en todo", detalló el doctor Luna.

Recuerde: no hay trasplante si no hay donador.

Si usted desea donar vida, consulte la página web del Centro Nacional de Trasplantes: www.gob.mx/cenatra.

Y así, puede ocurrir lo imposible.

"Me dicen que fue un milagro", resume esta derechohabiente, muy agradecida.

Sí, un milagro de la ciencia, gracias al IMSS.

Comentarios