Tenía arraigo domiciliario, lo detienen vendiendo droga

El detenido, Juan Diego, de 23 años de edad, violó el mandato judicial y presuntamente tenía varios días operando en ese sector de la colonia Obrerista.

Un presunto distribuidor con arraigo domiciliario fue detenido vendiendo dosis de cristal en calles de la colonia Obrerista.

Juan Diego, de 23 años de edad, fue detenido en el cruce de las calles Colón y Bernardo Reyes.

Pese a que un juez de control le dictó arraigo domiciliario por delitos contra la salud, el inculpado logró evadir a las autoridades judiciales.

El detenido violó el mandato judicial y presuntamente tenía varios días operando en ese sector de la colonia Obrerista.

Además de contar con una orden de aprehensión, al ser detenido se le encontró en su poder 30 dosis de cristal listas para ser comercializadas.

Tras su captura, el presunto distribuidor de droga fue trasladado a las celdas de esta corporación.