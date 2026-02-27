Tenemos el compromiso de ayuda a las mujeres: Mariana Rodríguez

También el gobernador Samuel García recalcó que el programa 'Ayudamos a las Mujeres' reconoce a las mujeres cuidadoras y jefas de familia por su autonomía.

Mariana Rodríguez, la titular de Amar a Nuevo León, aseguró que en el Gobierno de Nuevo León apoya a las mujeres en cada etapa de su vida, con programas de salud, educación, desarrollo económico, emprendimiento, cuidado infantil, movilidad segura y atención a la violencia.

Entre los programas y acciones resaltó la inauguración de 26 lactarios; Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama; Asistimos con amor y Cuidar con amor; la apertura de más de 100 estancias infantiles; programa Hecho en Nuevo León Mujeres que Inspiran; guarderías, escuelas de tiempo completo y la entrega de útiles gratuitos.

De acuerdo con el mensaje de Mariana Rodríguez, la transformación ocurre cuando las autoridades brindan su apoyo a millones de mujeres con oportunidades en los distintos sectores de la sociedad.

“No se trata nada más de un apoyo económico, se trata de reconocer algo que durante muchos años fue invisible, el trabajo, el esfuerzo y la carga que millones de mujeres sostenemos todos los días. La verdad la transformación sucede cuando el apoyo viene acompañado de políticas públicas completas, oportunidades de empleo, acceso a la educación, cuidado de nuestros hijos, seguridad y autonomía económica, porque cuidar también es trabajar.

Aseguró que la actual administración asumió el compromiso de apoyar a las mujeres en cualquier etapa de su vida.

“El gobierno del nuevo Nuevo León asumió un compromiso muy claro, acompañar y ayudar a las niñas, adolescentes y mujeres en todas las etapas de la vida. Por eso hemos impulsado un trabajo transversal entre todas las dependencias. Este estado no sería lo que es sin las mujeres. Por eso, cuando ayudamos a las mujeres, ayudamos a nuestro estado desde la raíz. Y ese es el nuevo león que estamos construyendo”, señaló la titular de Amar a Nuevo León.

Gobernador resaltó que 'Ayudamos a las Mujeres'

El gobernador Samuel García recalcó que el programa "Ayudamos a las Mujeres" reconoce a las mujeres cuidadoras y jefas de familia por su autonomía.

“Al día de hoy ya hay 40 mil mujeres jefas de familia recibiendo 2 mil pesos mensuales, un aplauso a Marta y a todo su equipo. Ustedes son las más conscientes de que ocupan sus hijos, su casa, su familia y no es necesariamente para el gasto ordinario, si ustedes quieren poner un negocio.

“Somos el mejor estado de México, primer lugar en todo porque hay una sociedad trabajadora educada, echada para adelante. Hoy por fin tienen buenos gobiernos que ayudan, entonces cuando hay buen gobierno y cuando hay sociedad trabajadora, primer lugar”, mencionó García Sepúlveda.

El mandatario estatal aprovechó para destacar que en Guadalupe se están haciendo grandes obras que quedarán como legado para Nuevo León cuando el Mundial culmine.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, agradeció al gobernador y a Mariana Rodríguez por el apoyo brindado a las mujeres de su municipio, al reconocer que se brinda apoyos psicológicos, jurídicos y acompañamiento.