Tendrán NL y Jalisco encuentro rumbo al Mundial 2026

Samuel García y Pablo Lemus sostendrán un encuentro con cámaras empresariales con el objetivo de generar sinergias de inversión

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostendrán este viernes un encuentro con cámaras empresariales, representantes de la iniciativa privada y la academia, con el objetivo de generar sinergias de inversión y cooperación de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

La reunión forma parte del Eje Nuevo León-Jalisco, mecanismo de vinculación creado en 2022 para fortalecer la colaboración económica y promover la atracción de inversiones nacionales e internacionales en sectores clave como turismo, hotelería, logística y entretenimiento.

En esta ocasión, las delegaciones estatales abordarán los retos estratégicos que plantea la justa mundialista, entre ellos la competitividad e infraestructura en las ciudades sede, la modernización de recintos como el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara, así como la detonación de cadenas de valor vinculadas al turismo, comercio y servicios.

De acuerdo con los gobiernos estatales, la intención es que las acciones conjuntas trasciendan más allá del torneo futbolístico, con inversiones en infraestructura, movilidad y servicios que representen un legado duradero para ambas entidades.

El Eje Nuevo León-Jalisco nació con la participación de más de 120 empresarios que firmaron un acuerdo de cooperación en 2022.

Desde entonces se han llevado a cabo encuentros orientados al impulso del nearshoring, la acción climática y la elaboración de políticas públicas conjuntas.

En conjunto, ambos estados representan más del 15% del PIB nacional, concentran el 14.2% de las exportaciones del país y, solo en el primer trimestre de 2025, aportaron más del 28% del empleo formal en México.