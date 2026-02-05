Tendrá San Pedro nuevo Centro Integral de Atención para Mujeres

Durante el evento, el alcalde Mauricio Farah Giacomán subrayó que la obra representa un cambio de paradigma en la atención municipal

Como parte de una estrategia para centralizar servicios y dignificar la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, el municipio de San Pedro Garza García inició este miércoles la construcción del nuevo Centro Integral de Atención para las Mujeres.

El proyecto arrancó con la demolición de un antiguo inmueble en la colonia Jesús M. Garza.

En su lugar, se levantará un edificio de 668 metros cuadrados diseñado para ofrecer servicios legales, psicológicos, sociales y económicos en un mismo espacio, evitando la revictimización y los traslados innecesarios.

Durante el evento, el alcalde Mauricio Farah Giacomán subrayó que la obra representa un cambio de paradigma en la atención municipal.

“Vamos a reconstruir desde cero este gran centro para brindar un seguimiento puntual. Sabemos que será de mucha ayuda para todas las mujeres en San Pedro”, afirmó tras dar el banderazo a los trabajos.

Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Elisa Cruz, destacó que el centro simboliza una "red que sí responde", enfocada en asegurar que las usuarias vivan con dignidad y paz.

El municipio informó que, a pesar de las obras, la atención no se detiene. Los servicios han sido reubicados temporalmente en otras oficinas municipales para garantizar el acompañamiento ininterrumpido a las sampetrinas que lo requieran.

Al arranque de la obra también asistieron figuras del gabinete sampetrino como el Secretario General, Luis Susarrey; la Secretaria de Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla; y la Directora General del DIF, Claudette Treviño.

La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Ángeles Galván, detalló las especificaciones técnicas del proyecto: