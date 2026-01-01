Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Tendrá San Pedro Caja Móvil para pagar predial

Por: Maguelsy Caballero

31 Diciembre 2025, 12:50

Compartir

Durante todo el mes de enero el municipio de San Pedro tendrá un descuento del 15%, mientras que en febrero el descuento será del 10%.

Tendrá San Pedro Caja Móvil para pagar predial

Para facilitar el pago del predial entre los habitantes sampetrinos, el municipio habilitará dos ‘cajas móvil’ en el centro del municipio.

Durante el mes de enero y febrero esta ‘caja móvil’ estará disponible en la calle Libertad #101 en su esquina con la calle Juárez en el Centro de San Pedro y en el estacionamiento del auditorio San Pedro.

El horario será de Lunes a Viernes desde las 8:00 y hasta las 16 horas.

Durante todo el mes de enero el municipio de San Pedro tendrá un descuento del 15%, mientras que en febrero el descuento será del 10%.

Además de esta caja móvil también habrá otros puntos para pagar como las oficinas d ela Tesorería en la segunda planta de la Presidencia Municipal, Plaza Nativa, Alcaldía Poniente, C2 Valle Oriente y el Palacio de Justicia.

Comentarios