Tendrá San Pedro Caja Móvil para pagar predial

Durante todo el mes de enero el municipio de San Pedro tendrá un descuento del 15%, mientras que en febrero el descuento será del 10%.

Para facilitar el pago del predial entre los habitantes sampetrinos, el municipio habilitará dos ‘cajas móvil’ en el centro del municipio.

Durante el mes de enero y febrero esta ‘caja móvil’ estará disponible en la calle Libertad #101 en su esquina con la calle Juárez en el Centro de San Pedro y en el estacionamiento del auditorio San Pedro.

El horario será de Lunes a Viernes desde las 8:00 y hasta las 16 horas.

Además de esta caja móvil también habrá otros puntos para pagar como las oficinas d ela Tesorería en la segunda planta de la Presidencia Municipal, Plaza Nativa, Alcaldía Poniente, C2 Valle Oriente y el Palacio de Justicia.