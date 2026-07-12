Tendrá Parque del Agua amplia oferta cultural el fin de semana

La oferta, impulsada por la Secretaría de Cultura, busca acercar las expresiones artísticas a la comunidad aprovechando el ambiente festivo en la entidad

Entre sonrisas, aplausos y una atmósfera de profunda emoción, decenas de familias regiomontanas disfrutaron de una espectacular jornada artística de acceso gratuito en el Pabellón del Nuevo Parque del Agua, consolidando este espacio como el epicentro de la convivencia familiar durante la justa mundialista.

La oferta cultural, impulsada por la Secretaría de Cultura del Estado bajo el lema “Cultura y Tradición de Nuevo León”, busca acercar las expresiones artísticas a la comunidad aprovechando el ambiente festivo que se vive en la entidad.

Música, juego y folclor para chicos y grandes

La tarde-noche del viernes arrancó con el "Concierto Didáctico" a cargo de la agrupación Sandunga. Con un espectáculo dinámico y participativo, el grupo llenó el escenario de energía, logrando que las niñas y niños cantaran, bailaran e interactuaran de principio a fin en una verdadera fiesta familiar.

El entusiasmo continuó con la participación de la Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La prestigiosa agrupación deleitó a los asistentes con un colorido repertorio de música y bailes tradicionales mexicanos, donde el zapateado, el vuelo de las faldas y una impecable sincronización reflejaron la enorme riqueza cultural y la calidad artística de la región.