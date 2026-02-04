Tendrá NL primera empresa de robots humanoides en Latinoamérica

La compañía será la primera empresa instalada en Latinoamérica que desarrolla robots para automatizar distintos procesos industriales de producción en fábricas

Durante su gira de trabajo por Nueva York, el gobernador Samuel García anunció la llegada de Reflex Robotics a Nuevo León, empresa especializada en la manufactura de Robots Humanoides.

La compañía, fundada por graduados de MIT, será la primera empresa instalada en Latinoamérica que desarrolla robots para automatizar distintos procesos industriales de producción en fábricas.

"El estado de Nuevo León va a ser el primero en producir estos robots humanoides, van a producir más de 2 mil empleos, esta empresa se está anticipando al futuro, con robots multipropósito, que hacen de todo y es el futuro y van a ser hechos 100 por ciento en Nuevo León”, destacó.

La instalación de la empresa brindará mayores oportunidades para estudiantes de Nuevo León y todo México para la industria de la Inteligencia Artificial al proyectar la generación de 2 mil nuevos empleos.

Desde este centro que será instalado en la entidad, se controlarán los robots humanoides que operan en distintas fábricas de Estados Unidos.

Con esta tecnología, el costo de las operaciones en las compañías se reduce considerablemente, beneficiando la producción y el servicio al consumidor final.