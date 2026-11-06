Tendrá Fomerrey su Buen Fin con descuentos y facilidades

El director general del Instituto de la Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso, invitó a la ciudadanía a consultar las promociones en las redes sociales oficiales

Regresa el Buen Fin del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), con siete promociones principales para que las familias puedan ponerse al corriente en sus pagos, regularizar sus propiedades y acercarse a la liquidación de su patrimonio. La novena edición se realizará del 13 al 17 de noviembre.

El director general del Instituto, Eugenio Montiel Amoroso, informó que entre los beneficios habrá bonificaciones de peso por peso, descuentos de hasta el 50 por ciento, enganches desde un peso y facilidades para realizar trámites de escrituración y traspaso.

“Una de las acciones principales que nos propusimos al iniciar fue reestructurar la Institución en lo administrativo y reforzar el área de atención al público y de cobranza social. A partir de ello, en 2018 diseñamos una estrategia para sumarnos a la campaña nacional del Buen Fin y, desde entonces, llevamos ocho años consecutivos implementándolo”, dijo Montiel Amoroso durante el Nuevo León Informa.

Entre las promociones destaca:

• El esquema de peso por peso, mediante el cual por cada peso que pague el usuario, Fomerrey o el IVNL le bonificará otro; además, quienes liquiden su saldo podrán obtener sus escrituras gratuitamente. Los clientes cumplidos recibirán un 20 por ciento adicional de bonificación sobre el monto pagado.

•Bonificación del 50 por ciento en cinco fraccionamientos específicos, mientras que en Agualeguas, Lampazos de Naranjo, Parás y Melchor Ocampo se bonificarán dos mensualidades adicionales por cada una que sea pagada.

•Posibilidad de contratar un lote con un enganche de un peso y realizar traspasos por tres mil pesos, con una reducción del 40 por ciento en el costo del trámite, escrituración gratuita y condonación de intereses moratorios.

•Alternativas de regularización para nueve fraccionamientos particulares.

“Con estas acciones hemos beneficiado a 9 mil 402 familias, a través de 5 mil 246 regularizaciones de usuarios con morosidad, 2 mil 748 contrataciones de lotes, mil 165 escrituraciones de viviendas y 207 trámites y servicios diversos”, informó Eugenio Montiel.

La atención se brindará en las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en avenida Gonzalitos 292 Norte, así como en 16 municipios y cinco módulos distribuidos en puntos estratégicos del área metropolitana y rural.

El horario será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, del 13 al 17 de noviembre.

El director invitó a la ciudadanía a consultar las promociones y sus restricciones en las redes sociales oficiales de Fomerrey y del IVNL, así como a través del chatbot de atención las 24 horas, en el número 81 8203 2186.