Temen vecinos de la colonia CROC riesgos por luminaria dañado

La luminaria se encuentra ubicada en la calle Mártires de Río Blanco, entre 1 de mayo y Casa del Obrero, en medio de la vía pública

A través del Reporte Ciudadano de INFO7, vecinos de la colonia CROC, en Monterrey, solicitaron el apoyo de las autoridades luego de que un poste cayera tras las fuertes lluvias.

La luminaria se encuentra ubicada en la calle Mártires de Río Blanco, entre 1 de mayo y Casa del Obrero, en medio de la vía pública.

Según vecinos, anteriormente ya la habían reportado a las autoridades correspondientes pues contaba con óxido en la base, y fue hasta las lluvias del día jueves por la tarde que terminó por caer.

Ahora solicitan el apoyo para que lo retiren pues temen que caiga causando afectaciones a los vecinos o automovilistas pues solo se encuentra sostenido con las ramas de un árbol y los cables.