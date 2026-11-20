Desde el pasado 16 de septiembre, ciudadanos de la colonia San Sebastián enfrentan una obra inconclusa de Agua y Drenaje que ha dejado una fuga de agua potable.

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Caminar frente a sus propias viviendas se ha convertido en un peligro para los habitantes de la colonia San Sebastián, en Guadalupe, donde una enorme excavación los obliga a extremar precauciones para evitar caer.

Se trata de una obra de Agua y Drenaje de aproximadamente 25 metros de largo, que comenzó el pasado 16 de septiembre y permanece sin concluirse sobre la calle José Benítez, entre José Santos y Nicéforo Zambrano.

La intervención ha dejado una fuga de agua potable, acumulación de agua estancada, malos olores y banquetas que se han venido abajo, complicaciones que afectan diariamente a las familias del sector.

Proliferación de zancudos y riesgo por falta de alumbrado

A esto se suma la proliferación de zancudos, que de acuerdo con los habitantes ya ingresan a las viviendas.

“No soportamos el mal olor, huele demasiado feo. Ya todos los zancudos están en toda la cuadra y se están metiendo por todas las casas, es bien peligroso”, comentó preocupada María Lourdes.

El riesgo aumenta durante las noches, pues los vecinos no cuentan con alumbrado público, incluso, han tenido que colocar lámparas por su cuenta para advertir sobre los desniveles y evitar más accidentes.

“De aquel lado ya no hay banqueta. Ya se cayeron tres gentes aquí por mi casa. Tuve que poner una lámpara, mi esposo puso una lámpara para que no se cayera porque está oscura la calle también, aparte no hay luminaria”, explicó.

Afectación a estudiantes y exigencia de solución a Agua y Drenaje

La excavación también dificulta el estacionamiento y el acceso a las viviendas y hasta a una escuela primaria ubicada frente a la zona de trabajo.

Por este punto transitan diariamente estudiantes, así lo dio a conocer la vecina Herminia Alvarado, quienes deben buscar cómo cruzar para llegar a sus clases, incluso pasando por encima del escombro y lodo que se ha generado a los alrededores.

“Cuando está lloviendo, pasan por arriba del lodo, o si no, se vienen por aquí, por la banqueta con escombro”, mencionó.

Mientras los habitantes esperan que los trabajos sean concluidos, los recibos de agua y drenaje continúan llegando puntualmente, pese a las condiciones en las que se encuentra su calle.

“Los recibos andan muy arriba, ahora sí, hay que pagarla, pero pues no responden ellos”, expresó Leoncio Acosta.

Ante este panorama, los residentes de la Colonia San Sebastián exigen a Agua y Drenaje atender la fuga y concluir la obra para recuperar una calle segura, donde puedan caminar, estacionarse y salir de sus casas sin temor a sufrir un accidente.