Temen usuarios por grietas en otras estaciones del Metro

Los desperfectos en estaciones de la Línea 1 del Metro ya preocupan a quienes diariamente las utilizan, y aseguran no se sienten con tranquilidad

Por: David Cázares

Diciembre 08, 2022, 9:42

Mientras las fisuras detectadas en la Línea 2 del Metro se encuentran en reparación, usuarios temen por las otras múltiples grietas y desperfectos que se ven a simple vista en el resto de las estaciones.



En el tramo entre Aztlán y Penitenciaría, en la Línea 1, quiebres e intentos por subsanarlos fueron detectados sobre el viaducto.



La situación es similar en la estación Exposición, donde el deterioro del concreto es evidente.



Los desperfectos en las instalaciones alcanzan además otro tipo de estructuras, muchas de ellas, elevadas sobre la transitada avenida Benito Juárez.





Un ejemplo es una habitación con paredes completamente cuarteadas, donde los tonos grises causados por la humedad se mezclan con los espacios blancos de pintura y sellador.



Además, la parte exterior en el área de escaleras para acceder al andén también presenta grietas, e incluso fugas de agua.



Los desperfectos ya preocupan a quienes diariamente utilizan estas estaciones, y que aseguran, no se sienten con tranquilidad.



“Ojalá que lo arreglen ya para que haya más seguridad, y que sobre todo no pase ningún accidente; hay mucha gente que pasa por aquí, mucha afluencia de paseantes”, compartió Armando Urbina.



Los usuarios pidieron que las reparaciones de estos desperfectos sean realizadas con procedimientos y materiales de calidad.



En ese sentido, replicaron la exigencia para la construcción de las próximas líneas del Metro que están contempladas.



“Que sean más conscientes en los materiales que utilizan para la elaboración de puentes y de instalaciones como el Metro para que no vaya a pasar una tragedia, que sean cuidadosos en ese tipo de aspectos”, pidió Rosy Salinas.