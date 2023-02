Temen comerciantes de La Boca se repita crisis de agua

Pese a la esperanza de que este año sea diferente, comerciantes instalados en la presa La Boca todos los días se percatan de que el nivel disminuye

Por: David Cázares

Febrero 02, 2023, 7:01

Ante la caída en los niveles de las presas, que incluso cerraron enero con menos agua que hace un año, comerciantes de La Boca temen que los peores momentos de la crisis hídrica se repitan.

Y es que en sus memorias todavía se encuentra muy clara la imagen del embalse prácticamente seco, y los negocios vacíos por la falta de visitantes.

“Va para abajo, esperemos que no porque si no la chamba se va a bajar también como el año pasado con la sequía cuando no hubo trabajo; hay que cuidar el agua para que no baje”, platicó Sergio Pérez, trabajador de un restaurante.





Sin embargo, pese a la esperanza de que este año sea diferente, todos los días se percatan de una realidad: el agua disminuye cada vez más.

Así, las familias que dependen completamente del turismo en la presa lamentan los pronósticos desfavorables en cuanto a lluvias para los próximos meses.





“Venimos de una pandemia de dos años y con la sequía pues sí estuvo algo crítico, apenas estamos empezando a reavivarnos de nuevo.

“Estamos en una temporada que no hace tanto calor y el agua va bajando de nivel, si sigue así para la temporada de calor yo pienso que será cuestión de unos cuantos meses para que se acabe el agua, definitivamente”, compartió Luis Alberto Peña.

La incertidumbre y preocupación por sus ingresos es bien justificada, pues cuando el embalse está vacío resulta poco atractivo para los paseantes; algo que los comerciantes saben muy bien con la experiencia del 2022.

“Que estuviera el agua, que pudieras venir con tu familia, comer unos mariscos, subirte a los caballos, pero pues si no hay agua como que el chiste se quita, no es atractivo”, opinó Arturo Coronado, un visitante.