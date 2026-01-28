Telcel facilita vincular línea móvil con identificación oficial

A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas con una línea de telefonía móvil en México deberán vincular su número con una identificación oficial vigente. Esta disposición oficial es obligatoria y aplica a todos los usuarios del país.
Opciones para vincular la línea Telcel
Telcel informa que el proceso puede realizarse de dos maneras:
- En línea: a través del portal www.telcel.com/vinculatulinea, donde el usuario captura su identificación oficial vigente y realiza una prueba de vida mediante selfie como medida de seguridad adicional.
- Presencial: acudiendo a los Centros de Atención a Clientes Telcel, donde personal autorizado brinda apoyo durante todo el trámite.
Documentación requerida
Para personas mexicanas, se requiere identificación oficial con fotografía y CURP, como la credencial para votar, pasaporte mexicano o CURP biométrica. Para personas extranjeras, se acepta pasaporte vigente o CURP temporal. En todos los casos se solicita el nombre completo y la CURP, consultable en el portal oficial del Gobierno de México.
Proceso en línea y atención presencial
Si el trámite se realiza en línea, el sistema permite hasta tres intentos. En caso de no concluir correctamente, Telcel ofrece atención presencial para completar el proceso sin costo.
Portal de consulta para usuarios
A partir del 7 de febrero de 2026, Telcel habilitará un portal de consulta donde personas físicas y morales podrán verificar si existe alguna línea registrada a su nombre, utilizando CURP o RFC, brindando mayor transparencia y control.
Recomendaciones de Telcel
Al tratarse de una disposición oficial, Telcel recomienda realizar la vinculación a la brevedad para evitar afectaciones futuras en el servicio, reafirmando su compromiso de informar, acompañar y facilitar este proceso para todos sus clientes.